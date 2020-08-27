هاني زادة: هذا سر عدم إنضمام سيد عبد الحفيظ للزمالك

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:43 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف هاني زادة٬ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك٬ عن مفاوضاته من قبل مع سيد عبدالحفيظ٬ مدير الكرة بالنادي الأهلي٬ للإنضمام إلى صفوف القلعة البيضاء.

وقال زادة فى تصريحات لبرنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "سيد عبدالحفيظ وقع للزمالك فى فيلا المندوه الحسيني وكان قاب قوسين أو أدني من الانضمام الى الزمالك".

وأضاف: "إصابة سيد عبدالحفيظ حالت دون انضمامه إلى الزمالك٬ وكان يوجد أزمة فى تجديد عقده مع الأهلي".

وأكد هاني زادة٬ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك٬ الفارق بين كمال درويش ومرتضي منصور٬ بأن الأخير يتخذ القرار بسرعة وبجرأة شديدة.

وقال زادة فى تصريحات لبرنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "مرتضي منصور يتخذ القرارات بشكل سريع وصحيح للغاية عن أي رئيس تولي رئاسة الزمالك من قبل".

وأضاف: "تعلمت الكثير من كمال درويش ومرتضي منصور٬ وأسوأ فترة فى تاريخ الزمالك من ٢٠٠٦ وحتي ٢٠١٣".

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