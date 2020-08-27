فرنسا: من غير الممكن أن يستمر سياسيو لبنان بتقاعسهم

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:35 ص
فرنسا
فرنسا
وكالات
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طالبت وزارة الخارجية الفرنسية، السياسيين في لبنان بتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لأن الدولة يتهددها خطر الاختفاء.

 

وقالت الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، في تصريحات نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: :من غير الممكن أن يستمر سياسيو لبنان بتقاعسهم".


أعلن قصر الإليزيه، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور بيروت في أول سبتمبر.

 

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا لن تتخلي أبدا عن اللبنانيين، وقدم التعازي إلى الشعب اللبناني على ضحايا انفجار مرفأ بيروت

 

وأكد ماكرون أن هدف زيارته هو التعبير عن الدعم للشعب اللبناني وللبنان حر وأن الهدف من زيارته للبنان اليوم هو مساندة الشعب اللبناني ونحن هنا لتأكيد أخوة الشعب الفرنسي للبنان.

 

وأعلن أنه بعد ساعات ستأتي طائرة مساعدات جديدة إلى لبنان من أجل المساعدة في التحقيقات لمعرفة الحقيقة.

 

ولفت ماكرون إلى أننا "سننظم مؤتمرا دوليا لدعم بيروت ولبنان وسنضع إدارة واضحة وشفافة لكي تصل المساعدات سواء الفرنسية أو الدولية لمن هم بحاجة اليها. سنعمل مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لمساعدة لبنان".

 

وقال: "ما قبل 4 أغسطس ليس كما بعده إذ أن وقع الانفجار كان كبيرا وهو أشبه بالصاعقة لقيامة لبنان أقوى مما كان".

 

 وتابع: سأعود في الأول من سبتمبر إلى لبنان. هذا وقت تحمل المسؤولية وبناء نظام سياسي جديد ومسؤولية القيادة اللبنانية صياغة ميثاق سياسي جديد.

 

 

 

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