برشلونة يحدد سعر رحيل ميسي

حدد مسؤولو نادي برشلونة الإسباني، سعر بيع الأرجنتيني ليونيل ميسي، حال إصراره على الرحيل عن "البلوجرانا".

ووفقا لبرنامج التشيرنجيتو الإسباني، فأن إدارة برشلونة قد تتراجع عن التمسك بالحصول على الشرط الجزائي 700 مليون يورو.

وحددت سعر بيع ميسي بمبلغ يتراوح ما بين 200 إلى 300 مليون يورو، في حال تمسكه بالرحيل عن الفريق "الكاتالوني".

وأضاف البرنامج أن أي عرض يصل بأقل من السعر المحدد لبيع النجم الأرجنتيني سيجعل برشلونة يطالب ليونيل ميسي بالبقاء لنهاية عقده في صيف 2021.

وكان ميسي طلب من برشلونة السماح له بالرحيل مجاناً، عن طريق تفعيل بند فسخ العقد من طرف واحد، وتؤكد إدارة البارسا على أن بند الخروج الذي يرغب ميسب في تفعيله انتهى في 10 يونيو الماضي.