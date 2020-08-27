أول رد رسمي من برشلونة على رحيل ميسي عن صفوف البلوجرانا

أرسل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، فاكسًا للنادي الكتالوني خلال الساعات القليلة الماضية، يؤكد فيه رغبته في المغادرة وتفعيل بند فسخ التعاقد بالتراضي والرحيل مجانًا.

رد برشلونة على رحيل ميسي

ورد برشلونة رسميًا للمرة الأولى عبر سكرتيره الفني، رامون بلانيس، على رحيل ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني، في مؤتمر تقديم فرانسيسكو ترينكاو، صفقة البارسا الجديدة.

وقال رامون: "أتمنى أن يبقى ميسي معنا في برشلونة وهذا طلب جميع لاعبي الفريق الأول، ولم نفكر في رحيله مطلقًا لأنه أفضل لاعب في التاريخ".

وأضاف سكرتير برشلونة: "خطتنا هي تكوين فريق قوي ومميز حول ميسي وهذا ما تحدثنا عنه مرارًا وتكرارًا على مدار الأشهر الأخيرة".

وتابع: "أعدكم بأننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل إقناع ميسي بالاستمرار مع برشلونة، وندرس جميع الاقتراحات للوصول إلى الحل المناسب ولا نريد أن يكون هناك مشاكل ونزاعات بيننا عبر وسائل الإعلام".

وواصل: "نحترم جميع اللاعبين، لكن لدينا خطة ونحاول تنفيذها من أجل إعادة قوة الفريق والمنافسة على البطولات مرة أخرى".

وأردف: "أي شخص يحب كرة القدم يتمنى أن يكون ليو جزءًا من فريقه".

وأتم: "حتى الآن، لم يبلغنا ميسي بأنه ممتنع عن حضور التدريبات والتي ستنطلق بنهاية الشهر (31 أغسطس)".