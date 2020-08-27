أول رد رسمي من برشلونة على رحيل ميسي عن صفوف البلوجرانا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

أرسل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، فاكسًا للنادي الكتالوني خلال الساعات القليلة الماضية، يؤكد فيه رغبته في المغادرة وتفعيل بند فسخ التعاقد بالتراضي والرحيل مجانًا.

رد برشلونة على رحيل ميسي

ورد برشلونة رسميًا للمرة الأولى عبر سكرتيره الفني، رامون بلانيس، على رحيل ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني، في مؤتمر تقديم فرانسيسكو ترينكاو، صفقة البارسا الجديدة.

وقال رامون: "أتمنى أن يبقى ميسي معنا في برشلونة وهذا طلب جميع لاعبي الفريق الأول، ولم نفكر في رحيله مطلقًا لأنه أفضل لاعب في التاريخ".

وأضاف سكرتير برشلونة: "خطتنا هي تكوين فريق قوي ومميز حول ميسي وهذا ما تحدثنا عنه مرارًا وتكرارًا على مدار الأشهر الأخيرة".

وتابع: "أعدكم بأننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل إقناع ميسي بالاستمرار مع برشلونة، وندرس جميع الاقتراحات للوصول إلى الحل المناسب ولا نريد أن يكون هناك مشاكل ونزاعات بيننا عبر وسائل الإعلام".

وواصل: "نحترم جميع اللاعبين، لكن لدينا خطة ونحاول تنفيذها من أجل إعادة قوة الفريق والمنافسة على البطولات مرة أخرى".

وأردف: "أي شخص يحب كرة القدم يتمنى أن يكون ليو جزءًا من فريقه".

وأتم: "حتى الآن، لم يبلغنا ميسي بأنه ممتنع عن حضور التدريبات والتي ستنطلق بنهاية الشهر (31 أغسطس)".

أخبار تهمك

3 نجوم يمكنهم تعويض رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي

منذ حوالي 10 ساعة

قرار الرحيل.. ميسي يظهر مع سواريز على العشاء

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة.. أعراض جديدة للإصابة بـ"كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

بيراميدز يحسم مصير صفقتي أحمد فتحي ورمضان صبحي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 17 ساعة

موقف عبدالله السعيد من المشاركة في مباراة الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. ليونيل ميسي يصدم برشلونة بموقف جديد

منذ ساعة

ميسي يريد ضم هذا اللاعب إلى مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطط لحسم صفقتين مدويتين

منذ ساعة و نصف

الحكومة تعلن موعد تطبيق غرامات الرسوب بالجامعات

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يبيع ميسي بسعر أرخص من نيمار

منذ أقل من ساعتين

بارتوميو يتحدى ميسي وجماهير برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإفتاء توضح حكم صيام عاشوراء منفردًا

منذ حوالي 10 ساعات

أول رد رسمي من برشلونة على رحيل ميسي عن صفوف البلوجرانا

منذ 43 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:26 ص

عاجل.. ليونيل ميسي يصدم برشلونة بموقف جديد

أول رد رسمي من برشلونة على رحيل ميسي عن صفوف البلوجرانا

09:42 ص

ميسي يريد ضم هذا اللاعب إلى مانشستر سيتي

08:37 ص

برشلونة يبيع ميسي بسعر أرخص من نيمار

08:38 ص

الأهلي يخطط لحسم صفقتين مدويتين

08:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى