قنوات تتخلى عن حق بث برنامج إيلين ديجينرس ما زيادة الضغوط ضدها

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:29 ص
أحمد جمال أحمد
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تتوالى الضغوط في محاوطة مقدمة البرامج ايلين ديجينريس، بأن اعلنت عدد من القنوات عن انسحابها من طلب حقوق بث البرنامج الخاص بها.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن ادعائات بإثارة ايلين للكراهية بين فريق عمل برنامجها، تسببت في اثارة رواد مواقع التواصل ضدها ومطالبتها بالانسحاب من تقديم البرنامج.
وخلال الايام الماضية قامت ايلين بطرد مجموعة من المنتجين بالبرنامج، بالرغم من ما تلقته من دعم من نجوم كبار بهوليوود.

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