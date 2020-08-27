موقف عبدالله السعيد من المشاركة في مباراة الزمالك

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:26 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف نادي بيراميدز عن موقف لاعب فريقه عبدالله السعيد، من المشاركة في مباراة الفريق السماوي أمام الزمالك، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.


ومن المقرر أن تقام مباراة فريق بيراميدز ونظيره الزمالك، يوم الثالث من شهر سبتمبر المقبل.


وكان عبدالله السعيد تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية، في مباراة فريقه أمام سموحة قبل الأخيرة، وفقًا لما أكده الدكتور مصطفى المنيري طبيب فريق الكرة بالنادي السماوي.


وخضع اللاعب للأشعة خلال الفترة الماضية للاطمئنان على الإصابة، حيث أوضحت الآشعة غياب اللاعب فترة من 7 إلى 10 أيام، منذ تعرضه للإصابة.


وبذلك فإن السعيد سيلحق بمباراة فريقه المقررة 3 سبتمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.


جدير بالذكر أن عبدالله السعيد يتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 16 هدفًا.

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