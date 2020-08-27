الأهلي يخطط لحسم صفقتين مدويتين

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:54 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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ينوي النادي الأهلي القيام بعقد صفقتين جديدتين، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.


وأكد أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق والإعلامي الحالي، أن الأهلي أعاد فتح باب المفاوضات مع النجمين، رجب بكار لاعب بيراميدز، وأسامة جلال نجم إنبي.


وقال أحمد حسن خلال برنامج "ملعب الصقر" الذي يذاع عبر راديو مصر: "أسامة جلال ضمن حسابات القلعة الحمراء، ووقع على رغبة للعب في الأهلي مع أمير توفيق مدير التعاقدات".


وتابع: "جلال لاعب جيد، وتألق من قبل بقميص إنبي ومصر المقاصة، ومنتخب مصر الأوليمبي، ويحتاجه الأهلي بشدة في الوقت الحالي".


وواصل: "الأهلي يريد ضم ظهير أيمن جديد في ظل رحيل أحمد فتحي، ويعد رجب بكار المرشح الأول".


وأتم: "بيراميدز يمتلك عمر جابر وأحمد توفيق في مركز الظهير الأيمن، وقد يوافق على رحيل بكار".

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