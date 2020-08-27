ميسي يريد ضم هذا اللاعب إلى مانشستر سيتي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:37 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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كشفت تقارير صحفية، أن ليونيل ميسي، أسطورة فريق برشلونة، يسعى لاصطحاب نجم جديد لفريق مانشستر سيتي، أذا أتم انتقاله للنادي الإنجليزي.


وأبلغ محامو ميسي برشلونة، تفعيل بند خروج اللاعب من برشلونة هذا الصيف دون مقابل.


وبحسب شبكة "ESPN" العالمية، فإن ميسي يقترب من مانشستر سيتي، والعمل مع بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي.


وأضافت الشبكة، أن ميسي يريد اصطحاب البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، في التجربة الجديدة مع الفريق.


وأكدت الشبكة، أن تواجد ميسي ونيمار رفقة بيب جوارديولا، من الممكن أن يخلق فريقاً قوياً، يمكن ملاك النادي من الحصول على دوري أبطال أوروبا، البطولة التي استعصت على الفريق.


ورغب ميسي في استعادة نيمار مرة أخرى في برشلونة، إلا أن إدارة النادي الكتالوني فشلت في الأمر عدة مرات.

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