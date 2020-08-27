بيراميدز يحسم مصير صفقتي أحمد فتحي ورمضان صبحي

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لبراميدز أن أحمد فتحي نجم الأهلي الذي تم التعاقد معه بشكل رسمي مؤخرًا في صفقة انتقال حر سيكون ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل كما أشار إلى عدم وجود تطورات في صفقة انتقال رمضان صبحي نجم القلعة الحمراء حتى الآن.





وقال هاني سعيد في تصريحات لإذاعة أون سبورت:"أحمد فتحي سيكون لاعبا في بيراميدز الموسم المقبل".





وأضاف:"لم يخبرنا فتحي برغبته في التراجع عن الصفقة ولا يوجد لدينا أي نية للتراجع ولا أعلم مصدر هذه الأنباء".





وعن آخر تطورات صفقة رمضان صبحي، علق هاني سعيد قائلاً:"براميدز أبدى رغبته في ضم رمضان صبحي، لا توجد حتى الآن خطوات جديدة في هذه الصفقة".





واختتم هاني سعيد تصريحاته قائلاً:"سعيد بفوز الفريق على الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة في الدوري المصري، اللاعبين قدموا عرضا مميزاً على الرغم من غياب نجم الفريق عبد الله السعيد".