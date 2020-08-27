نيكول سابا تتغيب عن عزاء مدير أعمالها

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:08 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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حرض الكثير من النجوم على التواجد ليتلقى عزاء وائل المصري مدير أعمال الفنانة نيكول سابا، الذي أُقيم في قاعة مناسبات كنيسة الباتروناج بمنطقة مصر الجديدة ، منهم الفنان هيثم شاكر والمنتج هاني محروس.


تغيبت الفنانة نيكول سابا عن العزاء ، نعت الفنانة مدير أعمالها وائل المصري، بهذه الكلمات وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وكتبت نيكول سابا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: بكثير من الحزن و الأسى أنعي صديق عمري و رفيق دربي و أخي و مدير أعمالي السيد وائل المصري " .


وأستكملت نيكول حديثها قائلة: أرجو منكم و من محبّيه رفع الصلوات لراحة نفسه في أحضان القديسين الأبرار كما أتقدّم بخالص التعزية لأهله و عائلته.. عائلتي الثانية.. آمين ، كان قلبك حزين بس كان قلبك كبير.. مع السلامة يا عشرة العمر والايام الجميلة ..الله يرحمك.




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