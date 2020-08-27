تميم يونس يروي واقعة التحرش التي تعرض لها
الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:58 ص
نادين نجدي
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تحدث الفنان تميم يونس عن واقعة التحرش التي حدثت له على يد طبيب أسنان مشهور
وقال تميم يونس فى مقطع فيديو نشره، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : "تعرضت فى سن 22 عاما للتحرش من قبل طبيب اسنان حيث كنت أرغب في إجراء عملية بفمى وهو كان طبيب عائلة خطيبتى" .
وأضاف تميم قائلا : وفور وصولى قام بسؤالى عدد من الأسئلة وذلك أثناء وضعى فى البنج بعدها وجدته يتحرش بى ويمسك ببعض المناطق الحساسة وهو أمر اندهشت له كثيرا".
وأوضح تميم قائلا : "قاومته كثيرا ولكنه قرر أن يقنعنى بانى غير متزن وتحت تأثير المخدر وهو أمر لم يكن صحيحا".
واختتم يونس حديثه قائلا : الله يكون فى عون الفتيات اللاتي لم يستطعن البوح بهذه الأمور الى أهلن.
وقال تميم يونس فى مقطع فيديو نشره، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : "تعرضت فى سن 22 عاما للتحرش من قبل طبيب اسنان حيث كنت أرغب في إجراء عملية بفمى وهو كان طبيب عائلة خطيبتى" .
وأضاف تميم قائلا : وفور وصولى قام بسؤالى عدد من الأسئلة وذلك أثناء وضعى فى البنج بعدها وجدته يتحرش بى ويمسك ببعض المناطق الحساسة وهو أمر اندهشت له كثيرا".
وأوضح تميم قائلا : "قاومته كثيرا ولكنه قرر أن يقنعنى بانى غير متزن وتحت تأثير المخدر وهو أمر لم يكن صحيحا".
واختتم يونس حديثه قائلا : الله يكون فى عون الفتيات اللاتي لم يستطعن البوح بهذه الأمور الى أهلن.