أنغام تطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"

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طرحت المطربة أنغام فيديو كليب أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك".



وكتبت أنغام، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تغريدة تقول بها "يا أعز ما الأيام جابت يا شمس عمري اللي ما غابت .. شوفوا كليب أغنيتي الجديدة (بحبك وبرتاحلك) دلوقتي على حسابي الرسمي على TikTok".





يشار أن الأغنية من كلمات صابر كمال، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى تميم.



يذكر أن آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جدا"، وضم الألبوم 14 أغنية، أبرزها "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك فى أيامي"، "ولا دبلت"، "مطمنة"، "ياريتك فاهمنى".