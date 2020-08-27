في عيد ميلادها ال 40.. علومات لا تعرفها عن هيدي كرم

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:48 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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تحتفل اليوم الفنانة هيدى كرم بعيد ميلادها الـ 40 وهى من الفنانات الجميلة اللاتى قدمن الكثير من الأعمال الفنية الناجحة .

سمتها جدتها "هيدي" على اسم ممثلة أجنبية تدعى "​هيدي لامار"، عشقت ​السينما​ منذ طفولتها لدرجة أنها كانت تسجل الأفلام القديمة على شرائط فيديو، وتعيد مشاهدتها مرات عديدة حتى تحفظها، فأصبح لديها مكتبة ضخمة من الأفلام وهي لا تزال طفلة.

تزوجت أثناء دراستها بالجامعة، وأنجبت ابنها الوحيد نديم، والذي كان سبب تأخر مسيرتها المهنية بشكل عام، ثم انفصلت عن زوجها ورفضت الزواج مرة أخرى خوفا على مشاعر ابنها.


وعندما بلغ ابنها نديم الرابعة من عمره بدأت هيدي كرم العمل كموديل إعلانات وكليبات، إذ شاركت بالأداء في كليب أغنية "عيني" ل​هشام عباس​ و​حميد الشاعري​، وكليب أغنية "عايزة أعرف إنت مين" للفنان المغربية سميرة سعيد.

قالت هيدي كرم في إحدى م "أردت أن أعوّض ابني نديم عن قراري بالانفصال عن والده، حتى لا يكون "موت وخراب ديار" فقد اتخذت هذا القرار بنوع من الأنانية، حيث لم أكن أمًا مضحية لتوفر لابنها حياة أسرية مثالية، واخترت راحتي بالانفصال، وبرغم أن والده متواجد طوال الوقت وبيننا صداقة مستمرة إلا أن الطلاق بالتأكيد أثر على ابني بشكل كبير.. ولكن هذا جعلني أقرر أن أوفر كل وقتي وطاقتي له، ولم أفكر في الزواج مرة أخرى إطلاقا لكي أربيه، ولم يكن من المعقول أن أدخل إلى البيت رجلًا آخر، ولكن هذا ليس معناه أني خرجت من التجربة معقدة من الزواج".

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