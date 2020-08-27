في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لهيدي كرم

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يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة هيدى كرم الـ 40، وهي من الفنانات الجميلات التي قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة.



درست في القسم الفرنسي بكلية التجارة التابعة لجامعة عين شمس، ثم عملت عارضة في عدد كبير من اﻹعلانات وأغاني الفيديو كليب.



ودخلت مجال التمثيل منذ مطلع الألفية الجديدة من خلال الدراما التلفزيونية، حيث شاركت في مسلسلات "بنت من شبرا، مصر الجديدة، أصحاب المقام الرفيع، العميل 1001" .



كما قامت كذلك ببطولة عدد من الأفلام السينمائية، منها "كان يوم حبك، ملك وكتابة، البلياتشو، نقطة رجوع" .