بهذه الكلمات.. ريهام عبد الغفور تهنئ ابنة شقيقتها بحفل خطوبتها

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احتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور بحفل خطوبة ابنة شقيقتها، وذلك من خلال نشر صورة مع نجلة شقيقتها، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .







وعلقت ريهام على الصورة قائلة :"لا أصدق ان طفلتي الصغيرة هي هذة العروس الجميلة ابنة اختي الحلوة التي علمتني كيف أكون اما قبل أن انجب، احبك وفخورة بيكي جدا، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير".





يذكر أن آخر اعمال ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زي الشمس"، وشارك في البطولة عدد من الفنانين منهم الفنان أحمد مالك، ليلي عز العرب، جمال سليمان، مريم الخشتي، ياسين أمير، داليا الخولي، ملك حسن، أحمد داود، سوسن بدر، محمد لطفي شاهين، محمد علاء، دينا الشربيني، وعدد من النجوم الاخرين، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف مريم نعوم.

