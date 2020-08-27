بعد هدف مروان محسن.. مصطفى بسيط له: أخيرًا لقيت الطبطبة

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نشر الفنان مصطفى بسيط تغريدة جديدة ، عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر"، وعلق بها على هدف الفوز لمروان محسن في شباك الجونة بالدقيقة 95 من زمن اللقاء.





وكتب مصطفى بسيط، عبر "أخيرا يا مروان لقيت الطبطبة...مروان محسن ...الاهلي .. ربنا كبير"





وفاز الأهلي على الجونة بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الأربعاء.



يشار إلى أن مروان تعرض لانتقادات واسعة عقب المستوى الفني الضعيف الذي قدمه خلال مباراة الزمالك في القمة المصرية 120، التي خسرها الأحمر بثلاثية مقابل هدف

