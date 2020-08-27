بعد فوز الأهلي على الجونة.. نبيل الحلفاوي: الأهلي محتاج المعارين وربنا يشفي المصابين

Advertisements







نشر الفنان نبيل الحلفاوي تغريدة جديدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ، وطالب من خلالها مسئولي النادي الأهلي بالاستعانة باللاعبين المعارين؛ لتدعيم صفوف الفريق بعد رحيل عدد كبير من نجوم في الفترة الأخيرة.







فكتب نبيل في التغريدة :"وأخيرا.. الأهلي محتاج المعارين.. وربنا يشفي المصابين.".





وفاز الأهلي على الجونة بهدفٍ وحيد أحرزه مروان محسن في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي للمباراة وكان مروان محسن مهاجم الأهلي تعرض لحملة انتقادات كبيرة بعد أدائه في مباراة الأهلي والزمالك بالقمة.





وينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.



