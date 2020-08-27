بطريقة كوميدية.. أحمد السعدني يدافع عن مراون محسن

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:05 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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ونشر الفنان أحمد السعدني صورة جديدة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، ليعلق على إحراز مروان محسن هدف الفوز في لقاء الجونة.

وكانت الصورة كوميكس له من فيلم مرجان أحمد مرجان، وعلق السعدني عليها قائلاً : "إخواني لقد تسرعنا في الحكم على مروان محسن".

وانتصر الأهلي على الجونة بهدفٍ وحيد أحرزه مروان محسن في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي للمباراة.



وتعرض مروان محسن مهاجم الأهلي لحملة انتقادات كبيرة بعد أدائه في مباراة الأهلي والزمالك بالقمة.

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