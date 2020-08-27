مي كساب لجمهورها عبر "تويتر": "اتمسك بالله"

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:15 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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كتبت الفنانة مي كساب، نغريدة لها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حبث وجهت من خلالها رسالة غلى جمهورها. 


وغردت الفنانة مي كساب قائله: لو غاب العدل في الدنيا ما تخافش وإتمسك بالله فهو العدل.

 
وفي سياق آخر، طرحت مي كساب مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "ودي عاجبك فيها إيه"، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان اشرف سالم، توزيع أوكا.


وشاركت مي كساب جمهورها صورة للأهرامات مرسوم عليها علم لبنان وذلك لتعبر من خلالها عن مدي حزنها علي إنفجار بيروت.

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