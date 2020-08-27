ميدو يوجه رسالة هامة لوالد مروان محسن

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:02 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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وجه أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق، رسالة هامة، لوالد مروان محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، وذلك بعدما سجل اللاعب هدف الأحمر الوحيد أمام الجونة.

وفاز الأهلي على الجونة بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الأربعاء.

ونصح ميدو والد مروان محسن بعدم الخروج بتصريحات إعلامية خلال الفترة الحالية، فيما وجه نصيحة أخرى للاعب، حيث ارشده عدم الاستماع للانتقادات والتركيز فقط داخل الملعب.

يشار إلى أن مروان تعرض لانتقادات واسعة عقب المستوى الفني الضعيف الذي قدمه خلال مباراة الزمالك في القمة المصرية 120، التي خسرها الأحمر بثلاثية مقابل هدف.

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