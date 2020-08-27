ميدو يوجه رسالة هامة لوالد مروان محسن













وجه أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق، رسالة هامة، لوالد مروان محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، وذلك بعدما سجل اللاعب هدف الأحمر الوحيد أمام الجونة.





وفاز الأهلي على الجونة بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الأربعاء.





ونصح ميدو والد مروان محسن بعدم الخروج بتصريحات إعلامية خلال الفترة الحالية، فيما وجه نصيحة أخرى للاعب، حيث ارشده عدم الاستماع للانتقادات والتركيز فقط داخل الملعب.



