شاهد عبر "إنستجرام".. نرمين الفقي تستعرض مهارتها في السباحة

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة لها وهي تقوم بالسباحة في احدا حمامات السباحة، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".









وظهرت "نرمين"، وهي تطفو على سطح ماء، وكانت ترتدي مايوه أسود.





وعلقت "الفقي"، علي الفيديو قائله: "رغم إن البحر عالي بس الجو تحفة، حيث أنها تستمتع بالسباحة في هذة الأجواء الخطرة".









وتبادل جمهور" نرمين"، معها التعليقات قائلين: "سيب نفسك والمياة هترفعك، عروسه البحر، بغير عليكي من البحر".







