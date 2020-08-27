شاهد عبر "إنستجرام".. نرمين الفقي تستعرض مهارتها في السباحة
الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:08 ص
الفجر الفني
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نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة لها وهي تقوم بالسباحة في احدا حمامات السباحة، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهرت "نرمين"، وهي تطفو على سطح ماء، وكانت ترتدي مايوه أسود.
وعلقت "الفقي"، علي الفيديو قائله: "رغم إن البحر عالي بس الجو تحفة، حيث أنها تستمتع بالسباحة في هذة الأجواء الخطرة".
وتبادل جمهور" نرمين"، معها التعليقات قائلين: "سيب نفسك والمياة هترفعك، عروسه البحر، بغير عليكي من البحر".
يشار إلي تعرضت المطربة أصالة والإعلامية بسمة وهبي لحادثة في البحر، حيث كانت أصاله تقود موتور بحري وإصطدمت بالشاطئ هي وبسمة.
يذكر ان شاركت الفنانة نرمين الفقي،فى بطولة مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم،هانى عادل، هبة مجدي، فراس سعيد، عبير صبرى، ملك قورة، تونى ماهر، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفي فكرى، يتناول هذا المسلسل قصص مختلفة كل قصة 5 حلقات يتناقشون فيه قضايا المرأة العمل والزواج .