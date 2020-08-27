هاني زادة: الزمالك أفضل من الأهلي خلال السنوات الأخيرة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:32 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد هاني زادة٬ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك٬ أن الأفضلية للقلعة البيضاء على حساب النادي الأهلي خلال الست سنوات الأخيرة.

وقال زادة فى تصريحات لبرنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "يوجد ثقة واطمئنان لدي جماهير نادي الزمالك خلال السنوات الأخيرة قبل مباريات القمة٬ ومرتضي منصور نجح فى الحفاظ على هيكل الفريق الأساسي".

وأضاف: "نجحنا فى التعاقد مع محترفين على مستوي عال٬ إلى جانب القوام الأساسي وخلال الفترة الحالية يوجد مجموعة من الناشئين المميزين".

وأكد هاني زادة٬ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك٬ أنه يوجد اشخاص محسوبين على القلعة البيضاء كانوا يحزنون لانتصارات الفريق خلال السنوات الأخيرة.

وقال زادة فى تصريحات لبرنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "المعارضة لصالح الزمالك ليست موجودة ولكنها دائما ضد مصلحة الفريق٬ الأبيض يملك فريق قادر على حصد البطولات لخمس سنوات قادمة".

وأضاف: "مرتضي منصور دائما يتحمل الخسارة بمفرده٬ فهو قائد سفينة القلعة البيضاء".

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