باريس سان جيرمان يبتعد عن صفقة ميسي لهذا السبب

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:28 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أشارت تقارير صحفية، عن حقيقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ميسي قد أبلغ إدارة برشلونة عبر الفاكس، بأنه لا يرغب في الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان لا يؤمن بقدرته على تحمل نفقات ضم ميسي خلال الموسم المقبل.

وتابعت الصحيفة، أن راتب ميسي يتجاوز ما يحصل عليه نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي معًا، وسيكون أكثر تكلفة على سان جيرمان بسبب الضرائب.

وأشارت الصحيفة، أن الحاله الوحيدة التي تجعل باريس سان جيرمان يحصل على خدمات ميسي، هي الاستغناء عن أحد اللاعبين المميزين في الفريق سواء نيمار أو مبابي.

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