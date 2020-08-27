مانشستر سيتي يغازل جماهيره بصفقة القرن
الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:15 ص
محمد الدمتناوي
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أكد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه على أتم الاستعداد عن الإعلان عن صفقة جديدة، دون الكشف عن تفاصيل تلك الصفقة.
ونشر مانشستر سيتي على حسابه بموقع "تويتر":" من يكون صفقة مانشستر سيتي الجديدة؟ الإعلان في الساعة الثانية ظهرًا".
ثم أعاد حساب مانشستر سيتي نشر تغريدة جديدة تقول:" صفقتنا الجديدة ستكون من خارج العالم"، وأرفق مع التغريدة رمزين لـ"ماعز" و"صاروخ".
وتابع مانشستر سيتي: "انتظروا.. من سيكون؟".
وكانت هناك العديد من التقارير، التي أشارت إلى اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة الإسباني بالانتقال إلى مانشستر سيتي، بعد إعلان رحيله عن برشلونة.