مانشستر سيتي يغازل جماهيره بصفقة القرن









أكد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه على أتم الاستعداد عن الإعلان عن صفقة جديدة، دون الكشف عن تفاصيل تلك الصفقة.





ونشر مانشستر سيتي على حسابه بموقع "تويتر":" من يكون صفقة مانشستر سيتي الجديدة؟ الإعلان في الساعة الثانية ظهرًا".





ثم أعاد حساب مانشستر سيتي نشر تغريدة جديدة تقول:" صفقتنا الجديدة ستكون من خارج العالم"، وأرفق مع التغريدة رمزين لـ"ماعز" و"صاروخ".





وتابع مانشستر سيتي: "انتظروا.. من سيكون؟".



