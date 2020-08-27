عربي ودولي عربي ودولي عاجل.. الحكم بالسجن مدى الحياة على منفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:22 ص منفذ الجريمة الفجر Advertisements Advertisements أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، بأنه تم الحكم بالسجن مدى الحياة دون إفراج مشروط على مرتكب مذبحة المسجدين في نيوزيلندا. أخبار تهمك وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات منذ حوالي 14 ساعة والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو منذ حوالي 10 ساعة تفاصيل عرض مانشستر سيتي لضم ميسي منذ حوالي 4 ساعات 3 نجوم يمكنهم تعويض رحيل ميسي عن برشلونة منذ ساعة و نصف الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي منذ حوالي 11 ساعة دليل جديد على اقتراب إنتقال ميسي إلى مانشستر سيتي منذ أقل من ساعتين مانشستر سيتي يصدم برشلونة بقرار جديد منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. الإفتاء توضح حكم صيام عاشوراء منفردًا منذ حوالي 4 ساعات الحكومة تعلن موعد تطبيق غرامات الرسوب بالجامعات منذ حوالي 7 ساعات إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز منذ يوم ميسي يرفض طلب برشلونة الأخير منذ ساعتين و 40 دقيقة بارتوميو يتحدى ميسي وجماهير برشلونة منذ نصف ساعة عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي منذ حوالي 4 ساعات مفاجأة.. أعراض جديدة للإصابة بـ"كورونا" منذ حوالي 4 ساعات ميدو يهاجم قناة الأهلي بسبب الزمالك منذ نصف ساعة بعد التشاور مع زوجته.. ميسي يختار وجهته المقبلة منذ حوالي 5 ساعات