ميدو يهاجم قناة الأهلي بسبب الزمالك

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد لاحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن السعي وراء المصالح ليس عيبا، ولكن لابد أن يبحث الأهلي والزمالك عن مصالحهما، دون تعدي طرف على الآخر.

وأشار ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، إلى ضرورة أن تهدأ الأمور بين مجلسي الأهلي والزمالك.

وتابع، "لا يصح أن كل قناة تابعة لنادي تهاجم وتقلل من النادي الآخر، فعندما يقوم مسئول في النادي الأهلي أو مدير كرة بالتهكم على الزمالك أو التقليل منه هذا يقلل من النادي الأهلي نفسه".

وعبر عن رفضه لما تمارسه قناة الأهلي ضد نادي الزمالك، مشيرا إلى أن اسم ونادي الزمالك كبير وفكرة التهكم عليه مرفوض تماما.

وواصل، "العكس صحيح بالنسبة لي لا يجب أن يتم التهكم على الأهلي في قناة الزمالك نحن في دولة واحدة ولها قيمة كبيرة وهي مصر".

وفي سياق آخر، أكد أن الزمالك بالغ في فكرة استمرار  ميتشو مدرب الأبيض السابق، مشيرا إلى أن التجديد لمحمود علاء وعبد الغني في هذا التوقيت شئ رائع يحسب لإدارة الزمالك.

واختتم، "بطولة الدوري تعد أكثر قيمة من بطولة الكأس، لكن بطل السوبر هو بطل الكورة في مصر".

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