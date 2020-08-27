وزير داخلية الوفاق يلوح باستخدام القوة ضد المتظاهرين

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، إنه رصد مجموعة مسلحة هاجمت المتظاهرين في العاصمة طرابلس.

وأفادت قناة العربية الإخبارية، بأن "باشاغا"، يلوح باستخدام القوة لضبط الأمن.

وتشتعل العاصمة الليبية طرابلس، بالمظاهرات منذ عدة أيام، حيث خرج المئات يحتجون على الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي آلت إليها البلاد، بسبب سياسات حكومة الوفاق، مطالبين بإسقاطها، إلا أن الأخيرة ردت عليهم بإطلاق النيران، والقبض على عدد منهم.

وفي وقت سابق، كشفت قناة العربية، أن تركيا أرسلت تعزيزات لطرابلس لمواجهة التظاهرات، كما أرسلت فريقا أمنيا للتعامل مع التظاهرات بعد تصاعد حدتها.

وأشارت، إلى أن حكومة الوفاق الليبية المسيطرة على العاصمة طرابلس، سحبت قوات الشرطة، واستبدلتهم بميليشيات ومرتزقة، بينما تستعد لحشد تظاهرات مضادة في طرابلس.

يأتي هذا في الوقت الذي اعتقلت فيه الحكومة ناشطين سياسيين في ليبيا وحقق معهم أتراك، حيث اعتدوا عليهم أثناء التحقيقات، كما تم تنفيذ حملة مداهمات لمنازل المتظاهرين بمحيط طرابلس الليبية.

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