مرشح لانتخابات برشلونة المقبلة يطالب بسحب الثقة من مجلس بارتوميو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:26 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن جوردي فاري الذي كان ينوي الترشح لانتخابات رئاسة برشلونة في 2015 والذي سيخوض بالفعل الانتخابات المقبلة للنادي الكتالوني تقدم بمذكرة لسحب الثقة من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البرسا الحالي ومجلس إدارته بالكامل في مكاتب النادي.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن فاري الذي حصل قبل الانتخابات الأخيرة على 2033 توقيعا من أصل 2534 اللازمة ليكون مرشحا عن هذه الخطوة نشر تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قال فيها:"بارتوميو ومجلس إدارته لا يمكن أن يكونوا مسئولين عن النادي لمدة دقيقة أخرى، لقد حان وقت الأفعال وليس الكلمات".

وأفادت وسائل الإعلام بأن إعلان فاري جاء بعد تأكيد قرار الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق الكتالوني بمغادرة النادي في الصيف الحالي كما أعلن اتحاد مانيفست بلاوجرانا الذي يرأسه مارك دوش عن عزمه تقديم مذكرة لسحب الثقة ضد بارتوميو إذا لم يقم هذا الأخير هو ومجلس إدارته يوم الجمعة باستدراك وضع ميسي وتقديم استقالتهم بطريقة فورية لإفساح المجال لتشكيل لجنة تدير النادي وتدعو إلى إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت وسائل الإعلام أنه بالإضافة إلى ذلك فإن هناك منصة أخرى في محيط الابرسا Més que una moci وهي أكثر من مجرد حركة لسحب الثقة والتي تم تقديمها في 29 يوليو وتم تدشين صفحة mocio2020.cat من أجل جمع الدعم عبر الإنترنت لتقديم المذكرة.

وأكدت وسائل الإعلام أن فاري سيحتاج إلى جمع توقيعات 15%على الأقل من القائمة الانتخابية للنادي، حيث أنه في عام 2013 وافقت الجمعية العمومية على زيادة النسبة المئوية من 5 إلى 15% أي حوالي 16000 وذلك من أجل إنجاح مقترح سحب الثقة وهو شيء يصعب تحقيقه بدون مباريات في الكامب نو.

ونوهت وسائل الإعلام أنه في حالة إذا أراد 66.6% على الأقل من الناخبين ذلك فسيكون فاري تجاوز النسبة المطلوبة وسيتعين على النادي إجراء استفتاء سيدفع بالإطاحة بمجلس الإدارة الحالي.

أخبار تهمك

مانشستر سيتي يصدم برشلونة بقرار جديد

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. أعراض جديدة للإصابة بـ"كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

3 نجوم يمكنهم تعويض رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الوزراء يفجر مفاجأة غير سارة عن إصابات كورونا اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ يوم

الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 11 ساعة

بارتوميو يتحدى ميسي وجماهير برشلونة

منذ 19 دقيقة

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الإفتاء توضح حكم صيام عاشوراء منفردًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي

منذ حوالي 4 ساعات

دليل جديد على اقتراب إنتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل عرض مانشستر سيتي لضم ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

منذ حوالي 14 ساعة

بعد التشاور مع زوجته.. ميسي يختار وجهته المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تعلن موعد تطبيق غرامات الرسوب بالجامعات

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يرفض طلب برشلونة الأخير

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:01 ص

عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي

3 نجوم يمكنهم تعويض رحيل ميسي عن برشلونة

02:55 ص

عاجل.. الإفتاء توضح حكم صيام عاشوراء منفردًا

12:45 ص

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

06:23 م

الحكومة تعلن موعد تطبيق غرامات الرسوب بالجامعات

09:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى