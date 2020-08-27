مرشح لانتخابات برشلونة المقبلة يطالب بسحب الثقة من مجلس بارتوميو





كشفت وسائل إعلام إسبانية أن جوردي فاري الذي كان ينوي الترشح لانتخابات رئاسة برشلونة في 2015 والذي سيخوض بالفعل الانتخابات المقبلة للنادي الكتالوني تقدم بمذكرة لسحب الثقة من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البرسا الحالي ومجلس إدارته بالكامل في مكاتب النادي.





وأشارت وسائل الإعلام إلى أن فاري الذي حصل قبل الانتخابات الأخيرة على 2033 توقيعا من أصل 2534 اللازمة ليكون مرشحا عن هذه الخطوة نشر تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قال فيها:"بارتوميو ومجلس إدارته لا يمكن أن يكونوا مسئولين عن النادي لمدة دقيقة أخرى، لقد حان وقت الأفعال وليس الكلمات".





وأفادت وسائل الإعلام بأن إعلان فاري جاء بعد تأكيد قرار الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق الكتالوني بمغادرة النادي في الصيف الحالي كما أعلن اتحاد مانيفست بلاوجرانا الذي يرأسه مارك دوش عن عزمه تقديم مذكرة لسحب الثقة ضد بارتوميو إذا لم يقم هذا الأخير هو ومجلس إدارته يوم الجمعة باستدراك وضع ميسي وتقديم استقالتهم بطريقة فورية لإفساح المجال لتشكيل لجنة تدير النادي وتدعو إلى إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.





وأوضحت وسائل الإعلام أنه بالإضافة إلى ذلك فإن هناك منصة أخرى في محيط الابرسا Més que una moci وهي أكثر من مجرد حركة لسحب الثقة والتي تم تقديمها في 29 يوليو وتم تدشين صفحة mocio2020.cat من أجل جمع الدعم عبر الإنترنت لتقديم المذكرة.





وأكدت وسائل الإعلام أن فاري سيحتاج إلى جمع توقيعات 15%على الأقل من القائمة الانتخابية للنادي، حيث أنه في عام 2013 وافقت الجمعية العمومية على زيادة النسبة المئوية من 5 إلى 15% أي حوالي 16000 وذلك من أجل إنجاح مقترح سحب الثقة وهو شيء يصعب تحقيقه بدون مباريات في الكامب نو.



