ميدو: تحدثت مع الجنايني لتفعيل بند التأمين على اللاعبين

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:24 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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قام أحمد حسام ميدو، بتوجيه الشكر للإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي الأسبق، وذلك بشأن تعويض أسرة محمد عبدالوهاب، لاعب القلعة الحمراء السابق.

وأشار ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أنه ذكر بالأمس أنه لم يتم تعويض أسرة الكابتن محمد عبد الوهاب مادياً بعد وفاته.

وتابع، "وأشكر الكابتن أحمد شوبير لتصحيح المعلومة وتوضيحه لـ صرف قيمة عقد اللاعب بالكامل لأسرته بعد ذلك".

وشدد ميدو على أن هدفه الأساسي هو التأمين على اللاعبين مشددا على أن ذلك ليس تفضل على اللاعبين بل حقهم الطبيعي.

وأوضح ميدو أنه تواصل مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، من أجل تفعيل بند التأمين على اللاعبين.

وأكد على أنه سيكون هناك خطوات جادة خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه يعتبر ذلك من ضمن أهداف رسالته الإعلامية.

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