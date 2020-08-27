ترامب: الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات بين تركيا واليونان

كشف البيت الأبيض قبل قليل، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس.





وأفادت قناة العربية الإخبارية، أن الاتصال تناول توتر العلاقات بين تركيا واليونان.





وأعرب الرئيس الأمريكي، عن قلقه من التوتر بين أثينا وأنقرة، مشددًا على ضرورة التزام اليونان وتركيا بالحوار، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلاف بين البلدين.





يذكر أن التوترات بين تركيا واليونان لا تزال مستمرة على خلفية الجدل حول ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط والأعمال التركية للتنقيب عن النفط والغاز في المناطق، التي تعتبرها اليونان جزءا من جرفها القاري.