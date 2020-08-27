"الوكيل" نقيبًا.. ننشر نتيجة انتخابات "البيطريين" ببني سويف

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:31 ص
طارق الوكيل
طارق الوكيل
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
أعلن المستشار محمد صلاح خليل، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء البيطريين الفرعيه ببني سويف، إجمالي عدد الأعضاء المسجلين بكشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت، حيث بلغوا 1700 عضوا، حضر منهم 551 عضوًا أدلوا بأصواتهم، وسط إجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس كورونا المستجد، تحت إشراف قضائي.

وأسفرت عملية فرز أصوات الناخبين على منصب "النقيب" عن وجود 540 صوتًا صحيحًا و11 صوتًا باطلًا، وفوز الدكتور طارق محمد محمد صادق، وشهرته "طارق الوكيل" بمنصب النقيب بحصوله على 284 صوتًا مقابل 256 صوتًا للدكتور خالد أحمد محمد محمد، المرشح المنافس له على منصب النقيب.

وفي منافسات مقعدي "فوق السن" أسفرت عملية الفرز عن وجود 531 صوتًا صحيحًا و20 صوتًا باطلًا، وفاز بالمقعدين كل من: الدكتور رمضان توفيق، بحصوله على 358 صوتًا والدكتور عصام يحيى، الذي حصل على 247 صوتًا، بينما حصل الدكتور مكرم عبيد الله، على 243 صوتًا وحصل الدكتور محمد ذكي، على 214 صوتًا. 

وفي منافسات مقعدي "فوق السن" أسفرت عملية الفرز عن وجود 539 صوتًا صحيحًا و32 صوتًا باطلًا، وفاز بالمقعدين كل من: الدكتور معتز محمد مصطفى، بحصوله على 301 صوتًا والدكتور إبراهيم نبيل عبدالحميد، على 272 صوتًا.

وكانت إنتخابات نقابة الاطباء البيطريين الفرعية ببني سويف شهدت منافسة ساخنة بين المرشحين، حيث تنافس مرشحان على مقعد النقيب و4 مرشحين على مقعدين "فوق السن" و7 مرشحين على مقعدين "تحت السن".

وشهدت الإنتخابات التي أجريت عملية التصويت بها من التاسعة صباحا، وحتى التاسعة مساء الأربعاء، إقبال متوسط من قبل أعضاء النقابة، وسط الإلتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام كافة المترددين على المقار الانتخابية بارتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الاجتماعي، واستخدام المطهرات، كذلك ضرورة المرور من بوابة التعقيم.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إن عدد من لهم حق التصويت 1700 طبيب مسجلين في كشوف الانتخابات، وأن كل ناخب يحصل على بطاقة الاقتراع ويقوم بالإدلاء بصوته خلف ستائر موجودة باللجنة، ويتم وضع بطاقة الاقتراع في صندوق زجاجي، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.
"الوكيل" نقيبًا.. ننشر نتيجة انتخابات "البيطريين" ببني سويف
"الوكيل" نقيبًا.. ننشر نتيجة انتخابات "البيطريين" ببني سويف
"الوكيل" نقيبًا.. ننشر نتيجة انتخابات "البيطريين" ببني سويف
"الوكيل" نقيبًا.. ننشر نتيجة انتخابات "البيطريين" ببني سويف
"الوكيل" نقيبًا.. ننشر نتيجة انتخابات "البيطريين" ببني سويف
"الوكيل" نقيبًا.. ننشر نتيجة انتخابات "البيطريين" ببني سويف
"الوكيل" نقيبًا.. ننشر نتيجة انتخابات "البيطريين" ببني سويف
"الوكيل" نقيبًا.. ننشر نتيجة انتخابات "البيطريين" ببني سويف
"الوكيل" نقيبًا.. ننشر نتيجة انتخابات "البيطريين" ببني سويف
"الوكيل" نقيبًا.. ننشر نتيجة انتخابات "البيطريين" ببني سويف

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مديرية أمن بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف فيروس كورونا دكتور محمد هاني غنيم جامعة بني سويف بني سويف انتخابات نقابة البيطريين اخبار بني سويف

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإفتاء توضح حكم صيام عاشوراء منفردًا

منذ حوالي 4 ساعات

إكرامي يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز

منذ يوم

الكشف عن حقيقة إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي يرفض طلب برشلونة الأخير

منذ ساعتين و 33 دقيقة

دليل جديد على اقتراب إنتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

بارتوميو يتحدى ميسي وجماهير برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

مانشستر سيتي يصدم برشلونة بقرار جديد

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل عرض مانشستر سيتي لضم ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد التشاور مع زوجته.. ميسي يختار وجهته المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

منذ حوالي 10 ساعات

3 نجوم يمكنهم تعويض رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الوزراء يفجر مفاجأة غير سارة عن إصابات كورونا اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة بشأن صرف المعاشات

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. أعراض جديدة للإصابة بـ"كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تعلن موعد تطبيق غرامات الرسوب بالجامعات

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. فوز "صابر عطا" بمقعد نقيب الصيادلة في الفيوم

تزايد الإقبال على إنتخابات "أطباء بني سويف".. منافسة ساخنة بين "الشرقاوي" و"هارون" على منصب النقيب (صور)

توافد الأطباء في اللحظات الأخيرة قبل غلق صناديق انتخابات التجديد النصفي البحيرة (صور)

"الشربيني" يفوز بنقابة أطباء دمياط

"الفجر" تنفرد بالنتيجة الإجمالية لانتخابات نقابة الأطباء في قنا

عاجل.. إغلاق لجان الانتخابات في الفيوم (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:01 ص

عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي

3 نجوم يمكنهم تعويض رحيل ميسي عن برشلونة

02:55 ص

بارتوميو يتحدى ميسي وجماهير برشلونة

04:00 ص

عاجل.. الإفتاء توضح حكم صيام عاشوراء منفردًا

12:45 ص

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى