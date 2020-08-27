تقارير.. قرار ميسي نهائي ولا رجعة فيه مهما حدث





ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن قرار رحيل النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي عن صفوف نادي برشبونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية نهائي ولا رجعة فيه مهما حدث.





وقالت التقارير الصحفية أن ميسي يرغب فى الخروج من صفوف نادي برشبونة هذا الصيف مجانا وهو ما يرفضه إدارة البارسا بقيادة جوزيب ماريا بارتيميو.





يذكر أن ميسي لديه عقد مع نادي برشلونة الاسباني ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لعام 2021 بوجود شرط جزائي يبلغ 700 مليون يورو.



