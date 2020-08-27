ميدو يختار تشكيل الأسبوع في الدوري المصري

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:01 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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وضع أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، التشكيل الأفضل خلال الأسبوع المنقضي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت تشكيلة ميدو المثالية للجولة المنقضية من الدوري المصري كالتالي:

في حراسة المرمى:محمود جاد

في الدفاع: أحمد أيمن، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد الشافي

في خط الوسط الدفاعي: فرجاني ساسي، عماد حمدي

في خط الوسط الهجومي: كريم طارق، بن شرقي، إبراهيم حسن

في الهجوم: مروان محسن

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة.

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