ميدو يختار تشكيل الأسبوع في الدوري المصري













وضع أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، التشكيل الأفضل خلال الأسبوع المنقضي في بطولة الدوري المصري الممتاز.





وجاءت تشكيلة ميدو المثالية للجولة المنقضية من الدوري المصري كالتالي:





في حراسة المرمى:محمود جاد





في الدفاع: أحمد أيمن، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد الشافي





في خط الوسط الدفاعي: فرجاني ساسي، عماد حمدي





في خط الوسط الهجومي: كريم طارق، بن شرقي، إبراهيم حسن





في الهجوم: مروان محسن



