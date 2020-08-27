"كلنا عايشين غلط".. باسم مغنية ينتقد الشعب اللبناني

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أعرب الفنان باسم مغنية، عن استيائه الشديد من حياة الشعب اللبناني، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "ما في شعب بالعالم بيسكن بشقة 250 متر مربع وبيعمل نصفها صالون كبير وسفرة ومطبخ امريكي مفتوح مشان لما يجي عندن ضيوف يقولوا والله بيتهن كبير ومرتب وحلو! 


واضاف باسم قائلا : ما في شعب بيوم عرسه بيدفع راتب 4 سنين مشان يقولوا عليه العالم انو قد المقام وعيلتو بتبيض الوجه ونحنا كلنا عايشين غلط باختلاف طبقاتنا وإمكانياتنا المادية!


واوضح باسم قائلا : "من عند الشخص اللي ماسك آيفون 11 وراتبه على قده، لعند الام اللي بتشتكي غلاء سعر الخضرة وهي بترمي نصها بالزبالة آخر النهار!.. لنكون صريحين.. نحنا مش فقراء .. نحنا أغبياء .. نحنا شعب تعبان تدبيرياَ .. للأسف مستهلك وغير منتج بالمرة نحنا شعب بحب التفنيص وبيعشق المظاهر .. منتدين لنسافر ونشتري افخم سيارات ونلبس ماركات!

واشار باسم قائلا : بنشتغل بوظائف ما منحبها ومن خارج اختصاصنا مشان نشتري أشياء ما بنحتاجها، مشان نثير اهتمام أشخاص بنكرهم! تخيلوا!..اليوم من اول هزه صغيرة .. الكل بصيح وبيشكي! كورونا ومصروف كورونا كان درس النا كلنا لنصحى على حالنا ..

واستطرد قائلا : "طلع فينا نقعد بالبيت ايام طويلة بدون ما نطلع نتسوق ونصرف ..وطلع فينا نتزوج بدون حفلة وصالات ومعازيم ..وفينا وفينا وفينا ... والحياة سهلة اذا تخلينا عن التفكير بكلام الناس وشو بدو يرضى الناس ..وفينا نسلم بدون تبويس وأحضان! البخل شي بشع وانا ما عم قول كونوا بخلاء، بس يا ريت نخفف مظاهر بلا طعمة ..كل التلفونات بتقول الو .. مش ضروري نبيع الكلية ونرهن الكنبايات لنشتري تلفون ما فيو اي فرق عن اللي معنا ..لازم نغير كل أسلوب حياتنا ونعيش على قدنا! على قد بساطك، مد اجريك! ما تدين للتزيين!.. وجاءت أغلب التعليقات لتوافق باسم على ما كتبه وتعتبر أننا يجب أن نعيد النظر في تغيير أسلوب حياتنا والتخلي عن التعلق بالمظاهر في هذه المرحلة الصعبة التي نعيشها.

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