موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:56 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يستضيف الفريق الأول للكرة بنادي السعودي نظيره الحزم، على ملعب استاد جامعة الملك سعود، يوم السبت الموافق 29 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وسيدخل الزعيم اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق الفيصلي، بهدفين نظيفين في آخر مباراته الأخيره بالبطولة، فيما تلقى فريق الحزم هزيمة على يد نظيره الفتح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في الجولة الماضية.

ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 63 نقطة، حصدهم من 27 مباراة، حقق الفوز في 19 لقاء، وتعادل في 6 مباريات، مقابل هزيمتين، ويفصله عن غريمه التقليدي النصر صاحب المركز الثاني 6 نقاط.

فيما يتواجد الحزم في قاع جدول ترتيب البطولة حيث يأتي في المركز الخامس عشر، وقبل الأخير، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 27 مباراة، فاز في 7 مواجهات، وتعادل في 6 لقاءات، وخسر في 14 مباراة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال أمام الحزم في تمام الساعة السابعة وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وأربعين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات، والساعة الخامسة وأربعين دقيقة بتوقيت جرينتش.

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