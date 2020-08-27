3 نجوم يمكنهم تعويض رحيل ميسي عن برشلونة
الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:55 ص
علي ماهر حلمي
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أعلن النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي عدم رغبته فى استكمال مسيرته الكروية مع نادي برشلونة الاسباني والرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وكان ميسي قد قدم طلب إلى إدارة نادي برشبونة بقيادة جوزيب ماريا بارتيميو يعلن فيه عن رغبته فى الرحيل هذا الصيف رغم أن عقده ينتهي مع النادي الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لعام 2021.
ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي أفضل 3 نجوم يمكنهم تعويض رحيل نجم برشلونة:
يأتي فى مقدمة هؤلاء النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يرغب فى العودة من أخري لصفوف الكامب بعد قضاء ثلاث مواسم مع النادي الباريسي.
بالإضافة إلى اللاعب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو الذي نجح بقوة التألق والفوز مع نادي بايرن ميونيخ الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا لتنتهي إعارته رسميا ويعود لصفوف النادي الكتالوني هذا الصيف.
وأخيرا اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي الذي تألق بقوة فى صفوف السيدة العجوز بالسنوات الماضية.