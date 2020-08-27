دليل جديد على اقتراب إنتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:37 ص
بوابة الفجر
محمود صبري
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني قد استقر على وجهته المقبلة، بعد قرار الرحيل عن نادي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت التقارير أن ميسي قد اتفق مع بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على الانتقال إلى ملعب الاتحاد بداية من الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة ‘‘ديلي ميل‘‘ الإنجليزية، وإذاعة ‘‘راك1‘‘ الكاتالونية، وقناة ‘‘تي واي سي‘‘ الأرجنتينية، فإن خورخي، والد ليونيل ميسي، موجود بالفعل في مدينة مانشستر لمناقشة شروط نقل نجله إلى مانشستر سيتي هذا الصيف.

ويملك النجم الأرجنتيني بند مع نادي برشلونة يسمح له بالخروج بشكل مجاني عن الكامب نو، في نهاية الموسم الجاري، لكن المادي الكتالوني قد أقر أن الموقف التعاقدي لميسي الذي يسمح له بالرحيل ينتهي في 30 يوليو الماضي.

وينتهي تعاقد النجم الأرجنتيني في كامب نو في صيف عام 2021, بشرط جزائي يقدر بـ 700 مليون يورو، وهو ما سوف يعقد امال السيتي في التعاقد مع ميسي.

يذكر أن راتب ميسي رفقة برشلونة يقدر بـ 64 مليون جنيه إسترليني، وقد يصل إلى 71 مليون جنيه إسترليني، بسبب مكافئات الفوز وحصد البطولات.

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