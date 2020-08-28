تحذير مهم من "المصل واللقاح" للمواطنين بشأن كورونا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:24 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن هناك تراخي من قبل المواطنين في الإجراءات الاحترازية، مما أدى إلى زيادة أعداد فيروس كورونا.

وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك هجمة الآن وزيادة في أعداد الإصابات، يجب على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة حتى انتهاء أزمة كورونا.

وشدد على أن التهاون يؤدي إلى موجة ارتدادية لكورونا، وقد تكون الإصابات أشد من الحالية؛ بسبب تحور الفيروس، موضحًا أن لقاح كورونا يعطى للأصحاء وليس للمرضى، وأن لقاح فيروس كورونا يعطي حماية بنسبة 70%، ويعطي مناعة جيدة جدًا، ولكن لا يمنع الإصابة ولكنها تكون أقل شدة ولا يكون بها مضاعفات، لافتًا إلى أن اللقاح نسبي ويختلف من شخص لشخص وفقًا لمناعته والأجسام المضادة.

وأضاف "الحداد"، أن هناك تخوف من حدوث موجة ثانية ارتدادية من فيروس كورونا تكون أشد وتؤدي إلى الغلق والحظر مرة أخرى، مؤكدًا أن التخلي عن الإجراءات الاحترازية في الدول الأخرى جعل هناك موجات ارتدادية، وأن التباعد والنظافة والكمامة أصبحوا أسلوب حياة لهذا المرض، موضحًا أن فيروس كورونا ما زال خطرًا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



ارتفع معدل إصابات فيروس كورونا اليومي، حتى سجل الأربعاء، 206 حالات، بعدما سجل أمس الثلاثاء 141 حالة، إلى أن وصل معدل إجمالي إصابات كورونا إلى 97825 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 996 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 68713 حالة حتى اليوم.


وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 206 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 97825 حالة من ضمنهم 68713 حالة تم شفاؤها، و5317 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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