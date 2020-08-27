"شدو السلاح" مهرجان جديد يجمع بين أحمد موزة وحلقولو

طرح مؤدي المهرجانات الشعبية أحمد موزة، وحلقولو، مهرجان جديد يحمل اسم "شدو السلاح"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يويتوب"، وحقق المهرجان على نسبة مشاهدة عالية منذ طرحه.





تفاصيل "شدو السلاح"





غناء أحمد موزة، وحلقولو، ومن توزيع قط كرموز، كلمات شمس الناسف، وجاءت كلمات المهرجان الذي تفاعل معه عدد كبير من عشاق فن المهرجانات الشعبية، كالتي: "انا المخلص لناس خاينه ياريت بيصونو عشرتنا، وشوش غدارة مش باينه مافيش غير ضحكه في وششنا، في ضهرك يعملو معاينه ويقولو اصحابنا الشيشنا.









يذكر أن هيئة المكتب بنقابة المهن الموسيقية، قد قررت فى اجتماعها الأخير لفت نظر الفنان أحمد سعد بسبب طرحه أغنية مشتركة مع المطرب الشعبي ‏حسن شاكوش غير المصرح له بالعمل، وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح ‏المنظمة للعمل بالنقابة‎.‎



