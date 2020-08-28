أستاذ صحة عامة يفجر مفاجأة صادمة عن لقاح فيروس كورونا

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أكد الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب بجامعة الزقازيق، أن وضع فيروس كورونا في مصر مستقر، مشيرًا إلى أن الجهاز الطبي في مصر متماسك.



وأشار "المر"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن أعداد الوفيات والإصابات تتذبذب، وهذا يعكس تهاون المواطنين، وعدم التزام بعض المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في متابعة الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن كورونا لم تمت في مصر، ولكن تم السيطرة عليها، وقد تنعكس الحالة في لحظة وتزداد الإصابات.



وقال أستاذ الصحة العامة بكلية الطب بجامعة الزقازيق، إن هناك 7 لقاحات في المرحلة الثالثة، لافتًا إلى أن لقاح كورونا لم يتوافر في الاسواق بأعداد كبيرة إلى بعد 6 اشهر وقد يمتد إلى عام، مشيرًا إلى أن إصابات كورنا ما زالت موجودة، ولم نصل إلى انكسار الذروة، وعلينا التقيد الشديد بالإجراءات الاحترازية.



وأضاف أن الإجراءات الاحترازية ستظل معنا لفترة طويلة حتى نتخطى فيروس كورونا.





ارتفع معدل إصابات فيروس كورونا اليومي، حتى سجل الأربعاء، 206 حالات، بعدما سجل أمس الثلاثاء 141 حالة، إلى أن وصل معدل إجمالي إصابات كورونا إلى 97825 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 996 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 68713 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 206 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.







وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 97825 حالة من ضمنهم 68713 حالة تم شفاؤها، و5317 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.