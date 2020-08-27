تحريات "الأموال العامة" تكشف تفاصيل النصب على المواطنين ببني سويف

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:01 ص
اللواء محمد مراد
اللواء محمد مراد
احمد فتحي الدسوقي
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توصلت تحريات مباحث الأموال العامة ببنى سويف إلى قيام "صاحب ومدير شركة مقاولات" أقام مقرا فاخرا لشركة استثمار عقارى بمدينة بني سويف، وتلقى امولًا اموالًا ضخمة من مواطنين بقصد توظيفها، واستثمارها في مجال المشروعات السكنية بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات، أن المتهم استعان بـ"ج.م.ع" مهندس حر، وآخرين كشركاء معه بالشركة ـ جاري تحديدهم ـ في الإحتيال وجمع أموال المواطنين وإبرام عقود لهم في تلك المشروعات، ولم يفوا بوعدهم لـ"المجني عليهم" بمنحهم الأرباح المتفق عليها أو المبالغ المالية المستولى عليها، وهو ما دعا 29 منهم إلى تقديم بلاغات ضدهم.

وأكدت التحريات، أن المتهمين كانوا على علم من يقين أن نشاطهم وسلوكهم ينطوى على إرتكاب جرائم مؤثمة قانونًا، وأن المتهم وشركائه ارتكبوا تلك الجرائم المحبوس على أُثرها المتهم الرئيسي "ع.ع.ح" 55 سنة، صاحب ومدير شركة مقاولات، مقيم بحي الأباصيري بمدينة بني سويف.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، ألقت القبض على المتهم "الأول" عقب ورود 29 بلاغًا من مواطنين إلى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، تفيد بقيامه بجمع عشرات الملايين من عدد كبير من المواطنين بحجة الاستثمار العقاري، ولم يقم بإعطائهم الأرباح المتفق عليها، أو رد المبالغ المالية.

وكلف اللواء اسامة جمعة مدير مباحث المديرية، العقيد هشام مكى رئيس مباحث الأموال العامة ببنى سويف، بتكثيف التحريات وضبط المتهم، لقيامه بتلقي أموالا ضخمة من المجنى عليهم بغرض توظيفها واستثمارها لهم في مجال المشروعات السكنية بعدد من المناطق بمدينة بنى سويف مقابل أرباح أوهمهم بها.

وتم ضبط المتهم وتحرر المحضر رقم (10587) جنح قسم بني سويف لسنة 2020 وأخطرت النيابة العامة لإستكمال التحقيقات.

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