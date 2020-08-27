برشلونة يتحرك لضم ديمبلي نجم ليون





كشفت تقارير صحفية عالمية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد طالب إدارة البلوجرانا بالتعاقد مع أحد نجوم الدوري الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت شبكة سكاي سبورت العالمية أن المدير الفني الهولندي أعطى الضوء الأخضر لإدارة برشلونة للتعاقد مع الفرنسي موسى ديمبلي نجم ليون في الصيف الحالي.





وأشارت الشبكة العالمية إلى أن برشلونة كان قد أعرب عن رغبته في التعاقد مع نجم ليون الهولندي ممفيس ديباي ولكنه لم يتقدم بعرض رسمي له حتى الآن.



