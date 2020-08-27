ميدو: أفشة فاشل في مركز صانع الألعاب وصالح جمعة الحل الأمثل













أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، على ضرورة عودة صالح جمعة إلى مركز صناعة اللعب في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.





وانتقد ميدو أداء محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بعد فوز الأحمر بهدف دون رد أمام الجونة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





وأشار ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، إلى أن أفشة لا يجيد صناعة اللعب وغير قادر على اللعب في مركز رقم 10، لعدم قدرته على الاستلام بين الخطوط.



