ميسي يرفض طلب برشلونة الأخير

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:50 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رفض الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، التراجع غي قراره ومغادرة البلوجرانا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.




ووفقاً لما ورد بصحيفة "سبورت" الإسبانية، إن ميسي يتمسك بالرحيل عن صفوف الفريق الكاتالوني، ولا أحد يستطيع تغير قراره، ولن يتراجع عن قراره.




وأكمل: " ولم يغير قرار الاستقالة للرئيس جوسيب بارتوميو، أي شي في الوضع الحالي، ولكن القرار الوحيد الذي يجب أن يتخذه الفريق في الوقت الحالي هو التفاوض على مع ميسي في  الرحيل".



وأضاف: " أن ميسي يعتقد أنه بإمكانه إضافة بند الرحيل في عقده، والذي كان ينتهي يوم 10 يونيو الماضي، لكن بسبب فيروس كورونا تأخرت نهاية الموسم حتى 23 أغسطس القادم.



وأشار التقرير، إلى أن ميسي لا يريد الدخول في معركة قانونية مع برشلونة، على الرغم من الفاكس الذي أرسله، ويأمل أن يوافق بارتوميو على رحيله مقابل سعر أقل بكثير من الشرط الجزائي في عقده وقيمته 700 مليون يورو.



وتابعت: " أن غي تفكير ميسي أنه يمكنه التفاوض بحرية مع أي نادٍ بداية من يناير القادم، لأن عقده ينتهي في يونيو 2021، مما يعني أن برشلونة يجب أن يبيعه بسعر معقول".



وأختتم: " أنه حتى وقتنا الحالي لا يوجد أي عرض رسمي لميسي، لكن الوضع قد يتغير بسرعة في ظل اهتمام أندية مانشستر سيتي ومانشيتر يونايتد وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

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