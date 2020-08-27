جدول ترتيب الدوري المصري عقب فوز الأهلي على الجونة









استطاع النادي الأهلي أن يفوز على نظيره نادي الجونة بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الأربعاء ٢٦ أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وبهذه النتيجة يرفع النادي الأهلي رصيده إلى ٥٩ نقطة ليظل منفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بينما يقف رصيد نادي الجونة عند ٢١ نقطة في المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري.





وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز عقب مباراة اليوم:





1 – النادي الأهلي 59 نقطة.





2 – بيراميدز 42 نقطة.





3 – نادي الزمالك 42 نقطة.





4 – المقاولون العرب 37 نقطة.





5 – الاتحاد السكندري 30 نقطة.





6 – إنبي 30 نقطة.





7 – سموحة 28 نقطة.





8 – الإسماعيلي 24 نقطة.





9 – الإنتاج الحربي 24 نقطة.





10 – حرس الحدود 23 نقطة.





11 – مصر للمقاصة 23 نقطة.





12 – أسوان 23 نقطة.





13 – طلائع الجيش 22 نقطة.





14 – الجونة 21 نقطة.





15 – المصري 21 نقطة.





16 – وادي دجلة 20 نقطة





17 – نادي مصر 17 نقطة.



