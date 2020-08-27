جدول ترتيب هدافي الدوري المصري عقب فوز الأهلي على الجونة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:38 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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استطاع النادي الأهلي أن يفوز على نظيره نادي الجونة بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الأربعاء ٢٦ أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يرفع النادي الأهلي رصيده إلى ٥٩ نقطة ليظل منفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بينما يقف رصيد نادي الجونة عند ٢١ نقطة في المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز عقب مباراة اليوم:

1- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، 16 هدفًا.

2- محمد شريف لاعب إنبي، 9 أهداف.

3- سيف الدين الجزيري لاعب الإسماعيلي، 8 أهداف.

4- وليد سليمان لاعب الأهلي، 7 أهداف.

5- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، 6 أهداف.

6- مصطفى محمد لاعب الزمالك، 6 أهداف.

7- حسام حسن لاعب سموحة، 6 أهداف

8- حسين الشحات لاعب الأهلي، 5 أهداف.

9- أحمد ياسر ريان لاعب الجونة، 5 أهداف.

10- محمود علاء لاعب الزمالك، 5 أهداف.

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