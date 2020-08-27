أنغام تستعين بـ"تيك توك" لترويج أغنيتها "بحبك وبرتاحلك"

روجت المطربة أنغام لأغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك "، عبر حسابها الشخصي بأبلكيشن الفيديوهات العالمي "تيك توك".





حيث نشرت أنغام مقطع من الاغنية عبر حسابها على ابليكشن "تيك توك": "يا أعز ما الأيام جابت يا شمس عمري اللي ما غابت .. شوفوا كليب أغنيتي الجديدة (بحبك وبرتاحلك) دلوقتي على حسابي الرسمي على TikTok"

يذكر أن أغنية "بتحب مين" كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، والحان أمير عبد المجيد.









تقول كلمات الأغنية:" بتحب مين؟.. إياك تكون بتحبني بتحب مين؟.. خوفك عليّا شككني فيك، شكنني فيك.. بتحب مين، آه بتحب مين؟ بتحب مين؟.. إياك تكون بتحبني بتحب مين؟.. إياك فاكرني مش حاسة بيك، مش حاسة بيك، آه مش حاسة بيك".



