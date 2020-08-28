بعد زيادة إصابات كورونا.. متحدث الحكومة: الداخلية ستقوم بهذا الإجراء فورا

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على زيادة إصابات كورونا الفترة الاخيرة، قائلًا: "وزارة الداخلية ستطبق عقوبة عدم ارتداء الكمامة، والاجراءات التي تقوم بها لمواجهة هذه الأزمة، تأتي انعكاس للواقع على الأرض، وهذه الإجراءات استباقية من أجل التقليل من حدة المشكلة".



وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن الحكومة بعد مرحلة الحظر دخلت مرحة التعايش مع فيروس كورونا، ولكن زيادة عدد الوقفات سيؤدي إلى النظر في كافة الخيارات فيما يخص ما يمكن تطبيقه من إجراءات احترازية، مشددًا على ضرورة التزمت المواطنين بتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا



وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء: "حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا مرتبط بعدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية".



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 996 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 68713 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 206 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.









وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 97825 حالة من ضمنهم 68713 حالة تم شفاؤها، و5317 حالة وفاة.









وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https:bit.ly2MHG97L

نسخة ايفون

https:apple.co3gURgYJ

