بعد زيادة إصابات كورونا.. متحدث الحكومة: الداخلية ستقوم بهذا الإجراء فورا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:18 ص
نادر سعد
نادر سعد
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على زيادة إصابات كورونا الفترة الاخيرة، قائلًا: "وزارة الداخلية ستطبق عقوبة عدم ارتداء الكمامة، والاجراءات التي تقوم بها لمواجهة هذه الأزمة، تأتي انعكاس للواقع على الأرض، وهذه الإجراءات استباقية من أجل التقليل من حدة المشكلة".

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن الحكومة بعد مرحلة الحظر دخلت مرحة التعايش مع فيروس كورونا، ولكن زيادة عدد الوقفات سيؤدي إلى النظر في كافة الخيارات فيما يخص ما يمكن تطبيقه من إجراءات احترازية، مشددًا على ضرورة التزمت المواطنين بتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء: "حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا مرتبط بعدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 996 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 68713 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 206 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.




وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 97825 حالة من ضمنهم 68713 حالة تم شفاؤها، و5317 حالة وفاة.




وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
https:apple.co3gURgYJ

أخبار تهمك

فلافيو: جماهير الأهلي عليها الصبر على هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل الاتفاق بين مانشستر سيتي وميسي

منذ نصف ساعة

بعد خسارة الزمالك.. ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري رسميًا؟ (أرقام)

منذ حوالي 8 ساعات

لاعب طلائع الجيش احترمت فريقي رغم توقيعي لنادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ريال مدريد يضم أولي الصفقات الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة مدوية جديدة على رادار برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بارتوميو يكشف حقيقة ميسي أمام جماهير برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة الفيديو المسرب لـ"صالح جمعة" في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. متظاهرون يغلقون الشوارع في عدة أحياء غرب طرابلس

منذ حوالي 7 ساعات

محاولات كومان لإقناع ميسي بالبقاء

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مفاجأة.. عرض ساديو ماني على برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس ريال مدريد يكشف مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

شرط يمنع الأندية من التعاقد مع ليونيل ميسي

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:02 ص

رئيس برشلونة يوافق على الرحيل بشرط واحد

صفقة مدوية جديدة على رادار برشلونة

07:47 ص

رئيس ريال مدريد يكشف مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

05:08 ص

تفاصيل الاتفاق بين مانشستر سيتي وميسي

08:52 ص

شرط يمنع الأندية من التعاقد مع ليونيل ميسي

08:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى