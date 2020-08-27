برشلونة يستفسر عن سعر بديل سواريز

يسعي نادي برشلونة إلى التعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد أن تأكد مغادرة الثنائي ليونيل ميسي، ولويس سواريز خارج الكامب نو.





ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن برشلونة قد تواصل مع إدارة نادي فالنسيا من أجل الاستفسار عن سعر مهاجمه ماكسي جوميز، من أجل التعاقد معه الفتره المقبله.





ويري البلوغرانا أن مهاجم الخفافيش هو خير خليفة للمهاجم الاوروغوياني الذي خرج بشكل نهائي من حسابات الهولندي رونالد كومان.





وكان فالنسيا قد وقع مع جوميز مقابل حوالي 30 مليون يورو لمدة خمس سنوات مع وضع شرط جزائي قدره 140 مليون يورو.



