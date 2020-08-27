غادة شلبي: أمين عام منظمة السياحة العالمية انبهر بالإجراءات الاحترازية بمصر (فيديو)

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:10 ص
زيارة أمين عام منظمة السياحة العالمية
زيارة أمين عام منظمة السياحة العالمية
أمنية فوزي
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قالت غادة شلبي، نائب وزير الآثار والسياحة، إن زيارة أمين عام منظمة السياحة العالمية لمصر رسالة إيجابية.


وأضافت "شلبي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، أن أمين عام منظمة السياحة العالمية أشاد بالإجراءات الاحترازية في مصر.

وأشارت نائب وزير الآثار والسياحة، إلى أن الزيارة أعطت رسائل إيجابية للغاية، متابعة: "أمين عام أبدى انبهاره بالإجراءات الاحترازية في قطاع السياحة ".

من الجدير بالذكر أن زيارة الأمين العام للمنظمة هي أول زيارة له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد واستئناف السفر والطيران في إسبانيا.

هذا، وحرص وزير السياحة والآثار أثناء مقابلة الأمين العام على الاشادة بالجهود التي بذلتها المنظمة والأمين العام، وما زالت لتخفيف تبعات الجائحة على قطاع السياحة وسرعة التعافي منها استئناف السياحة الخارجية، بالإضافة إلى المبادرات العديدة التي أطلقتها المنظمة وأخرها تلك المتعلقة بمكافحة المخلفات من البلاستيك، وكذلك المتعلقة بمسابقتي الشركات الصغيرة الناشئة وحلول التعافي من الجائحة.

كما حرص الأمين العام على التأكيد على دعوة الدكتور خالد العناني لحضور الاجتماع ال 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية الذى سينعقد في جورجيا في منتصف سبتمبر المقبل بمشاركة وزراء ورؤساء هيئات السياحة من مختلف دول العالم، حيث سيتم استعراض الاتجاهات والآفاق الحالية للسياحة الدولية إثر أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى وعلى رأسها تقريري لجنتي التنافسية والسياحة المستدامة.

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